Спасатели. / © Associated Press

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В субботу, 13 июня, армия России ударила по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Обошлось без травмированных.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

«Враг нанес удар по объекту инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, спасатели уже приступили к ликвидации последствий. Других деталей Вилкул пока не предоставил.

Заметим, что очередная тревога в Кривом Роге была объявлена в 09:11, а предыдущая продолжалась с 07:25 до 08:37. Военные предупреждали о беспилотниках курсом на город.

Напомним, утром 13 июня Запорожье взорвались мощные взрывы. Для города также была угроза, но не только беспилотников, но и ракет.

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