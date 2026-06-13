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Россияне атаковали большой город: произошел «прилет» — первые подробности
С утра в Кривом Роге уже несколько раз объявляли тревогу. Военные предупреждали о БпЛА.
В субботу, 13 июня, армия России ударила по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Обошлось без травмированных.
Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
«Враг нанес удар по объекту инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших», — подчеркнул чиновник.
По его словам, спасатели уже приступили к ликвидации последствий. Других деталей Вилкул пока не предоставил.
Заметим, что очередная тревога в Кривом Роге была объявлена в 09:11, а предыдущая продолжалась с 07:25 до 08:37. Военные предупреждали о беспилотниках курсом на город.
Напомним, утром 13 июня Запорожье взорвались мощные взрывы. Для города также была угроза, но не только беспилотников, но и ракет.