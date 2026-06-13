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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне атаковали большой город: произошел «прилет» — первые подробности

С утра в Кривом Роге уже несколько раз объявляли тревогу. Военные предупреждали о БпЛА.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Спасатели.

Спасатели. / © Associated Press

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В субботу, 13 июня, армия России ударила по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Обошлось без травмированных.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

«Враг нанес удар по объекту инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших», — подчеркнул чиновник.

По его словам, спасатели уже приступили к ликвидации последствий. Других деталей Вилкул пока не предоставил.

Заметим, что очередная тревога в Кривом Роге была объявлена в 09:11, а предыдущая продолжалась с 07:25 до 08:37. Военные предупреждали о беспилотниках курсом на город.

Напомним, утром 13 июня Запорожье взорвались мощные взрывы. Для города также была угроза, но не только беспилотников, но и ракет.

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Дата публикации
Количество просмотров
1040
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