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Россияне атаковали большой город: ранены люди, среди них дети (фото)
Российские войска атаковали Космический район Запорожья. Ранены люди, среди них дети. Повреждены дома, склад и автомобили.
В Запорожье в результате российских атак на Космический район пострадали пять человек, среди них ребенок. Российские войска избивали по частному сектору и территории автотранспортного предприятия.
Об этом сообщил Михаил Семикин — глава Запорожской ОВА.
«Еще пять человек, среди них ребенок, ранены в результате российских атак на Космический район Запорожья», — написал он.
В результате обстрела повреждено около 10 частных домов, складское здание и автомобили. На территории автотранспортного предприятия вспыхнул пожар.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Между тем корреспондентка ТСН передает о шести раненых, из которых — трое детей и двое коммунальщиков.
Напомним, РФ ударила по реактивной системе залпового огня по жилому кварталу. Один из снарядов взорвался вблизи многоэтажки.
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