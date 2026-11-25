Запорожье / © Запорожская ОВА

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В Запорожье в результате российских атак на Космический район пострадали пять человек, среди них ребенок. Российские войска избивали по частному сектору и территории автотранспортного предприятия.

Об этом сообщил Михаил Семикин — глава Запорожской ОВА.

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«Еще пять человек, среди них ребенок, ранены в результате российских атак на Космический район Запорожья», — написал он.

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РФ атаковала Космический район Запорожья / © Запорожская ОВА

В результате обстрела повреждено около 10 частных домов, складское здание и автомобили. На территории автотранспортного предприятия вспыхнул пожар.

РФ атаковала Космический район Запорожья / © Запорожская ОВА

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Между тем корреспондентка ТСН передает о шести раненых, из которых — трое детей и двое коммунальщиков.

Напомним, РФ ударила по реактивной системе залпового огня по жилому кварталу. Один из снарядов взорвался вблизи многоэтажки.

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