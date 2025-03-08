Россияне атаковали БпЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области: что известно

Возникший после удара пожар ликвидирован
Ночью 8 марта русские войска атаковали беспилотниками Полтавскую область. В результате удара произошло разрушение гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОВА.
"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. На месте происшествия работали спасатели. Пожар ликвидирован", — проинформировали местные власти.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщалось, ночью 8 марта российские оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Харьковской области. Погиб по меньшей мере один человек.