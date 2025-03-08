Россияне атаковали БпЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области: что известно

Ночью 8 марта русские войска атаковали беспилотниками Полтавскую область. В результате удара произошло разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОВА.

"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. На месте происшествия работали спасатели. Пожар ликвидирован", — проинформировали местные власти.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщалось, ночью 8 марта российские оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Харьковской области. Погиб по меньшей мере один человек.

Читайте также: