Россияне атаковали БпЛА Кировоградская область: какие последствия падения обломков

В ночь на 23 февраля силы ПВО уничтожили в небе над Кировоградской областью российские беспилотники Shahed. Произошло падение обломков сбитых дронов.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Пережили очередную атаку дронами и ракетами. В Кировоградской области работала ПВО и мобильные огневые группы", — подчеркнул он.

По словам главы ОВА, в результате падения обломков сбитых дронов на территорию одного из предприятий в Кропивницком районе повреждено административное здание и разрушено хозяйственное здание. Прошло без пострадавших, подчеркнул Райкович.

Как сообщалось, ночью против 24 февраля РФ ударила дронами, "Искандерами" и авиационными ракетами. ПВО сбило 12 БпЛА и две Х-59. Сбить "Искандеры" не удалось.

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