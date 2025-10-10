ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1485
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Черкасчину: перекрыто движение по плотине ГЭС

Из-за обстрела Черкасчины есть пострадавший и разрушения гражданской инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 10 октября атаковали Черкасскую область. Враг целился по критической инфраструктуре и сейчас перекрыто движение по плотине гидроэлектростанции.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Из-за российской атаки на Черкасскую область зафиксированы последствия для инфраструктуры области. Так, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку в Каневе. По предварительным данным, пострадал один человек.

Российские оккупанты также целились по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС.

Необходимые службы работают.

Детали Табурец пообещал сообщить позже.

Напомним, в ночь на 10 октября Россия устроила массированную атаку на Украину ракетами и дронами. Враг снова бил по энергосистеме.

Последствия атаки зафиксированы в Киеве и области, в Черкасской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Там гремели взрывы, зафиксированы разрушения, пострадавшие и обесточивания.

В частности, из-за вражеской атаки без света оказалось пол Киева. Энергетики уже работают за заживлением абонентов. А в Сумской и Черниговской областях введены графики отключения света.

Дата публикации
Количество просмотров
1485
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie