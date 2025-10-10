- Дата публикации
Россияне атаковали Черкасчину: перекрыто движение по плотине ГЭС
Из-за обстрела Черкасчины есть пострадавший и разрушения гражданской инфраструктуры.
Российские войска в ночь на 10 октября атаковали Черкасскую область. Враг целился по критической инфраструктуре и сейчас перекрыто движение по плотине гидроэлектростанции.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Из-за российской атаки на Черкасскую область зафиксированы последствия для инфраструктуры области. Так, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку в Каневе. По предварительным данным, пострадал один человек.
Российские оккупанты также целились по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС.
Необходимые службы работают.
Детали Табурец пообещал сообщить позже.
Напомним, в ночь на 10 октября Россия устроила массированную атаку на Украину ракетами и дронами. Враг снова бил по энергосистеме.
Последствия атаки зафиксированы в Киеве и области, в Черкасской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Там гремели взрывы, зафиксированы разрушения, пострадавшие и обесточивания.
В частности, из-за вражеской атаки без света оказалось пол Киева. Энергетики уже работают за заживлением абонентов. А в Сумской и Черниговской областях введены графики отключения света.