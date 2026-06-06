Россияне атаковали Чернигов "Шахедами": ранены восемь человек, повреждены десятки авто

Дрон / © ТСН.ua

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Российская армия днем 5 июня атаковала Чернигов ударными беспилотниками. В городе зафиксировано по меньшей мере два попадания.

По информации Черниговского городского совета , первый удар пришелся на территорию частного предприятия в северной части города. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако впоследствии количество раненых возросло до шести.

Еще один беспилотник попал в западную часть Чернигова. На месте вспыхнул пожар. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что ударный дрон типа "Шахед" попал в автостоянку.

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В результате атаки и последующего пожара повреждено 37 автомобилей. В общей сложности количество пострадавших возросло до восьми человек.

На местах попаданий работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Мы ранее информировали, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины .

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