- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали Чернигов "Шахедами": ранены восемь человек, повреждены десятки авто
Днем 5 июня российские войска нанесли удары беспилотниками по Чернигову. В результате атаки пострадали восемь человек, а также были повреждены десятки автомобилей.
Российская армия днем 5 июня атаковала Чернигов ударными беспилотниками. В городе зафиксировано по меньшей мере два попадания.
По информации Черниговского городского совета , первый удар пришелся на территорию частного предприятия в северной части города. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако впоследствии количество раненых возросло до шести.
Еще один беспилотник попал в западную часть Чернигова. На месте вспыхнул пожар. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что ударный дрон типа "Шахед" попал в автостоянку.
В результате атаки и последующего пожара повреждено 37 автомобилей. В общей сложности количество пострадавших возросло до восьми человек.
На местах попаданий работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Мы ранее информировали, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины .