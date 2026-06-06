ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Чернигов "Шахедами": ранены восемь человек, повреждены десятки авто

Днем 5 июня российские войска нанесли удары беспилотниками по Чернигову. В результате атаки пострадали восемь человек, а также были повреждены десятки автомобилей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Российская армия днем 5 июня атаковала Чернигов ударными беспилотниками. В городе зафиксировано по меньшей мере два попадания.

По информации Черниговского городского совета , первый удар пришелся на территорию частного предприятия в северной части города. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако впоследствии количество раненых возросло до шести.

Еще один беспилотник попал в западную часть Чернигова. На месте вспыхнул пожар. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что ударный дрон типа "Шахед" попал в автостоянку.

В результате атаки и последующего пожара повреждено 37 автомобилей. В общей сложности количество пострадавших возросло до восьми человек.

На местах попаданий работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Мы ранее информировали, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины .

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
62
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie