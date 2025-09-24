Россияне атаковали Чугуев дронами: произошел пожар

РФ атаковала Чугуев ударными дронами / © reuters.com

Российские захватчики в ночь на 24 сентября атаковали ударными беспилотниками город Чугуев Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении главы города Галины Минаевой.

Она заявила, что в результате атаки в результате ударов российских беспилотников возник пожар в одном из микрорайонов.

«С полчаса назад были нанесены несколько ударов, в результате которых возник пожар в домохозяйстве в одном из микрорайонов города. В настоящее время все соответствующие службы работают на месте событий, пока пострадавшие не обнаружены», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября россияне нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего в одном из районов вспыхнул пожар, а жилые дома получили повреждения.

Мы ранее информировали, что российские захватчики нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погиб человек.