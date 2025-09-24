- Дата публикации
Россияне атаковали Чугуев дронами: произошел пожар
В городе Чугуев в Харьковской области в результате ударов российских беспилотников возник пожар.
Российские захватчики в ночь на 24 сентября атаковали ударными беспилотниками город Чугуев Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении главы города Галины Минаевой.
Она заявила, что в результате атаки в результате ударов российских беспилотников возник пожар в одном из микрорайонов.
«С полчаса назад были нанесены несколько ударов, в результате которых возник пожар в домохозяйстве в одном из микрорайонов города. В настоящее время все соответствующие службы работают на месте событий, пока пострадавшие не обнаружены», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября россияне нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего в одном из районов вспыхнул пожар, а жилые дома получили повреждения.
Мы ранее информировали, что российские захватчики нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погиб человек.