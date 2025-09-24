ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Чугуев дронами: произошел пожар

В городе Чугуев в Харьковской области в результате ударов российских беспилотников возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ атаковала Чугуев ударными дронами

РФ атаковала Чугуев ударными дронами / © reuters.com

Российские захватчики в ночь на 24 сентября атаковали ударными беспилотниками город Чугуев Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении главы города Галины Минаевой.

Она заявила, что в результате атаки в результате ударов российских беспилотников возник пожар в одном из микрорайонов.

«С полчаса назад были нанесены несколько ударов, в результате которых возник пожар в домохозяйстве в одном из микрорайонов города. В настоящее время все соответствующие службы работают на месте событий, пока пострадавшие не обнаружены», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября россияне нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего в одном из районов вспыхнул пожар, а жилые дома получили повреждения.

Мы ранее информировали, что российские захватчики нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погиб человек.

Дата публикации
Количество просмотров
66
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie