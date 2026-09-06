Россияне атаковали Днепр: есть раненые, вспыхнул пожар

Россияне атаковали Днепр 6 сентября, Фото: иллюстративное / © Крымский ветер

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Россияне 6 сентября атаковали Днепр. В результате удара занялся пожар на складах местной логистической компании.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

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Россияне атаковали Днепр: есть раненые и пожар

По предварительным данным, по состоянию на 17:30 в результате вражеской атаки есть трое травмированных людей. Все трое мужчин находятся в больнице.

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Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Подробности последствий атаки уточняются.

Россияне атаковали мужчину дроном

Напомним, российские оккупанты опубликовали видео с циничной атакой FPV-дрона на гражданского человека. Захватчики в соцсетях хвастаются очередным военным преступлением, направленным против гражданской инфраструктуры и коммунальщиков.

Первоначально в Сети предполагалось, что жертвой удара стал подросток. Однако позже выяснилось, что вражеский беспилотник целенаправленно атаковал мужчину, являющегося сотрудником местного водоканала.

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