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Россияне атаковали Днепр: есть раненые, вспыхнул пожар
В Днепре после российской атаки 6 сентября загорелись склады логистической компании. Предварительно есть трое травмированных.
Россияне 6 сентября атаковали Днепр. В результате удара занялся пожар на складах местной логистической компании.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.
Россияне атаковали Днепр: есть раненые и пожар
По предварительным данным, по состоянию на 17:30 в результате вражеской атаки есть трое травмированных людей. Все трое мужчин находятся в больнице.
Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Подробности последствий атаки уточняются.
Россияне атаковали мужчину дроном
Напомним, российские оккупанты опубликовали видео с циничной атакой FPV-дрона на гражданского человека. Захватчики в соцсетях хвастаются очередным военным преступлением, направленным против гражданской инфраструктуры и коммунальщиков.
Первоначально в Сети предполагалось, что жертвой удара стал подросток. Однако позже выяснилось, что вражеский беспилотник целенаправленно атаковал мужчину, являющегося сотрудником местного водоканала.