Украина
256
Россияне атаковали Днепр: первые подробности

В Днепре из-за российской атаки вспыхнул пожар в квартире пятиэтажки. Известно об одном раненом, также повреждены соседние дома и автомобили.

Атака на Днепр

В Днепре в результате российской атаки пострадал один человек. Из-за удара загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, после атаки в городе возник пожар в квартире многоэтажки. Также повреждения получили несколько соседних домов и автомобили.

Информация о масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в среду утром, 6 мая, Россия атаковала Сумы беспилотниками. После 10:00 в городе прогремело несколько мощных взрывов, над местами попаданий поднялся дым. Известно, что вражеские дроны попали в здание детского сада.

Также сегодня утром РФ атаковала Харьков. В Новобаварском районе произошло попадания дрона в жилой дом. В общей сложности повреждено семь частных домов, есть пострадавшие.

Кроме этого, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому массиву Харькова.

