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Россияне атаковали Днепропетровщину БпЛА и артиллерией: какие последствия (фото)

Россияне атаковали Днепропетровщину БпЛА и артиллерией: какие последствия (фото)

Последствия обстрелов Никопольщины. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Двое раненых.

В понедельник, 29 января, армия Российской Федерации обстреливала Никопольщину на Днепропетровщине. В результате российской атаки ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В течение дня российские оккупанты направили на район три дрона-камикадзе. Кроме того, захватчик пять раз обстреляли область из артиллерии. Русские целили по Никополю, Марганцу и общине.

Во время обстрелов было повреждено коммунальное предприятие, восемь частных домов, три хозяйственных постройки, а один враг разрушил до основания. Кроме того, изуродованы линии электропередачи и газопровод.

Последствия обстрелов Никопольщины. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, днем 28 января в Днепре прогремел взрыв. В Днепровском районе защитниками из ПВК "Восток" была уничтожена вражеская ракета.

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