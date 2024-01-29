Россияне атаковали Днепропетровщину БпЛА и артиллерией: какие последствия (фото)

Двое раненых.
В понедельник, 29 января, армия Российской Федерации обстреливала Никопольщину на Днепропетровщине. В результате российской атаки ранения получили два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В течение дня российские оккупанты направили на район три дрона-камикадзе. Кроме того, захватчик пять раз обстреляли область из артиллерии. Русские целили по Никополю, Марганцу и общине.
Во время обстрелов было повреждено коммунальное предприятие, восемь частных домов, три хозяйственных постройки, а один враг разрушил до основания. Кроме того, изуродованы линии электропередачи и газопровод.
Напомним, днем 28 января в Днепре прогремел взрыв. В Днепровском районе защитниками из ПВК "Восток" была уничтожена вражеская ракета.