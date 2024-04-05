Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: что известно

Обошлось без пострадавших.
Ночью в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками, а также нанесли обстрелы из артиллерии.
О ситуации в области сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Отмечается, что силы ПВО уничтожили два российских БПЛА над Павлоградским и Никопольским районами.
Тем временем под обстрелом артиллерии ночью находилась Марганецкая община на Никопольщине. Туда прилетело с полдесятка снарядов. Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Лысак.
Кроме того, утром враг дважды ударил по Никополю БпЛА. Следует отметить, что последствия уточняются.
"На остальной территории области – спокойно. Без обстрелов", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в эту ночь россияне выпустили ракеты и "Шахеды". В частности, враг ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".