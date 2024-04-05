Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: что известно

Ночью в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками, а также нанесли обстрелы из артиллерии.

О ситуации в области сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Отмечается, что силы ПВО уничтожили два российских БПЛА над Павлоградским и Никопольским районами.

Тем временем под обстрелом артиллерии ночью находилась Марганецкая община на Никопольщине. Туда прилетело с полдесятка снарядов. Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Лысак.

Кроме того, утром враг дважды ударил по Никополю БпЛА. Следует отметить, что последствия уточняются.

"На остальной территории области – спокойно. Без обстрелов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в эту ночь россияне выпустили ракеты и "Шахеды". В частности, враг ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

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