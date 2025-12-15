Россияне атаковали Днепропетровщину: есть раненые

Атака на Днепропетровщину 15 декабря

Российские войска 15 декабря атаковали Днепропетровщину. Ранения получили спасатель и работник предприятия.

Об этом сообщает ГСЧС.

Какие последствия

По данным ведомства, в Синельниковском районе из-за удара РФ повреждены объекты инфраструктуры. Это привело к пожару. Во время ее ликвидации российские войска нанесли повторный удар. Ранения получили спасатель и работник предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

«В Каменском и Павлоградском районах тоже возникли пожары. Повреждены объекты инфраструктуры и транспортное предприятие», – детализировали в ГСЧС.

По состоянию на 08:30 все пожары ликвидированы.

Напомним, 13 декабря россияне также обстреляли Днепропетровщину.

В частности, российский БпЛА попал в неэксплуатируемое одноэтажное здание, вспыхнул пожар. Уничтожен один автомобиль, еще один – поврежден.

В Никополе же из-за попадания дрона загорелся микроавтобус — пострадал мужчина, 1982 г.р. Ему оказали первую помощь и транспортировали в больницу. Также ранен мужчина 1958 г.р., его госпитализировали в тяжелом состоянии.