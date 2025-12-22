Россияне атаковали Днепропетровщину: какие последствия

Шампанское — это напиток праздника. Его тост под бой курантов на Новый год, день рождения или особое событие становится моментом магии. Но даже самая лучшая бутылка может подвести, если ее подают при неверной температуре: пузырьки быстро исчезают, вкус приглушается, а праздничное настроение испорчено.