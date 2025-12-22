- Дата публикации
Россияне атаковали Днепропетровщину: какие последствия
Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы — враг беспилотниками атаковал регион.
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину. Враг направил беспилотники на Павлоград. Загорелись авто и неэксплуатировавшееся здание.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.
«Защитники неба уничтожили в Днепропетровской области 3 БпЛА», — отметил он.
Какие последствия удара в регионах:
В Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар, его ликвидировали. Изуродованные админздания, 2 многоквартирных дома, легковушки.
БпЛА агрессор попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома.
По Никопольщине агрессор избивал FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.
Напомним, ночью российские войска атаковали Одессу. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры. Один из районов города частично остался без электроснабжения.