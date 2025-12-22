ТСН в социальных сетях

Россияне атаковали Днепропетровщину: какие последствия

Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы — враг беспилотниками атаковал регион.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину. Враг направил беспилотники на Павлоград. Загорелись авто и неэксплуатировавшееся здание.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

«Защитники неба уничтожили в Днепропетровской области 3 БпЛА», — отметил он.

Какие последствия удара в регионах:

  • В Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар, его ликвидировали. Изуродованные админздания, 2 многоквартирных дома, легковушки.

  • БпЛА агрессор попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома.

  • По Никопольщине агрессор избивал FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.

Напомним, ночью российские войска атаковали Одессу. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры. Один из районов города частично остался без электроснабжения.

