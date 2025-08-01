Россияне атаковали Днепропетровщину: по чему "прилетело" (фото)

Последствия атаки на Днепропетровскую область

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Российские войска атаковали Синельниковский район Днепропетровской области и попали по гражданской инфраструктуре. Возникли пожары, пострадала женщина.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

На Днепропетровщине спасатели ликвидировали последствия ночной атаки по гражданской инфраструктуре Синельниковского района. Там возникли несколько пожаров. Горели два фермерских хозяйства, здание лицея, почтовое отделение и территории одного из частных домовладений.

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В результате вражеских ударов пострадала 35-летняя женщина.

Российские обстрелы нанесли ущерб и Покровской громаде. Там поврежден частный жилой дом. Из-под его завалов до прибытия спасателей достали двух детей и забрали их в больницу.

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Напомним, российские захватчики в ночь на 1 августа в очередной раз атаковали Украину: враг запустил 72 дрона различных типов. Часть беспилотников удалось сбить или подавить, в то же время в девяти локациях произошли попадания.

Под ночную вражескую атаку попали территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей. В частности, из-за ударов по Белой Церкви вспыхнули масштабные пожары на предприятиях.

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