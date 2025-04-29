Россияне атаковали Днепропетровщину: погиб ребенок, есть разрушения (фото, видео)

Разрушенный дом в Днепропетровской области после атаки в ночь на 29 апреля / © ГСЧС Украины

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Российские войска в ночь на 29 апреля атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Из-за этого погиб ребенок, еще одного достали из-под завалов и передали медикам.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Самаровском районе российский дрон попал в жилой дом. Под завалами очутились дети.

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«Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу. Еще одну девочку 2019 года спасли спасатели и передали медикам», — говорится в заявлении спасателей.

Пострадали также родители детей, но они отказались от госпитализации.

Россияне ударили также по предприятию в Синельниковском районе. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

К ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и семь единиц техники.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Днепропетровщину / © ГСЧС Украины

Дата публикации 08:19, 29.04.25 Количество просмотров 2 Российский БпЛА попал в дом на Днепропетровщине

Напомним, в ночь на 29 апреля российские беспилотники также атаковали Киев. Там упали обломки, загорелись дом и автомобили.