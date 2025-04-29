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Россияне атаковали Днепропетровщину: погиб ребенок, есть разрушения (фото, видео)
Из-за российской атаки по Днепропетровщине под завалами дома оказались дети.
Российские войска в ночь на 29 апреля атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Из-за этого погиб ребенок, еще одного достали из-под завалов и передали медикам.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В Самаровском районе российский дрон попал в жилой дом. Под завалами очутились дети.
«Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу. Еще одну девочку 2019 года спасли спасатели и передали медикам», — говорится в заявлении спасателей.
Пострадали также родители детей, но они отказались от госпитализации.
Россияне ударили также по предприятию в Синельниковском районе. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
К ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и семь единиц техники.
Напомним, в ночь на 29 апреля российские беспилотники также атаковали Киев. Там упали обломки, загорелись дом и автомобили.