Пожар в доме-музее Леонида Кучмы после попадания дрона

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Утром 20 ноября российский беспилотник попал в дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Черниговской области. В результате удара в здании вспыхнул пожар. Также в течение суток оккупанты атаковали жилые дома, лицей и энергообъект области.

Об этом сообщили начальник Новогород-Северской РВА Александр Селиверстов и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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По словам Селиверстова, в пятницу утром около 09:50 в селе Чайкино зафиксировали вражеский удар, предварительно — FPV-дроном. В результате атаки загорелся дом-музей Кучмы.

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По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.

В то же время Чаус 20 ноября сообщил, что накануне утром российские войска атаковали село в Михайло-Коцюбинской громаде. Взрыв повредил окна в лицее, жилом доме и хозяйственных постройках.

В одном из сел Новгород-Северской громады в результате попадания дрона «Молния» повреждения получили окна и крыша жилого дома.

Вечером захватчики атаковали «Геранью» жилой двухэтажный дом во Мене. В результате удара загорелась квартира на втором этаже, а во всем доме повреждены окна и фасад. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

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Поздно вечером из-за атаки дрона в одном из сел Городнянской громады загорелась крыша жилого дома. Утром 20 ноября удар потерпело одно из предприятий в самой Городне — там загорелось складское здание.

Кроме того, на Черниговщине снова зафиксировали попадание в энергетический объект.

Последствия ударов по Черниговской области 19 ноября (5 фото) © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Что известно о доме-музее Леонида Кучмы

В Чайкино на месте, где стоял деревянный родительский дом Кучмы, в 2000-2003 годах построили большой современный кирпичный дом. Он имеет площадь около 600 кв. м и фактически состоит из четырех уровней, хотя с улицы выглядит як двухэтажный. На верхнем этаже обустроили большой зал, который используется как общедоступная детская библиотека. Остальные помещения имеют жилое назначение. Кучма, по описаниям, останавливается здесь, когда приезжает на малую родину.

Массированная атака на Украину 20 ноября — какие последствия

Напомним, в ночь на 20 ноября и утром россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив более 490 воздушных целей — ракеты и дроны. Силам ПВО удалось сбить или подавить 462 цели, однако зафиксировано попадание в 23 локациях, в том числе по объектам энергетики.

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В Киеве повреждены три моста через Днепр, объекты «Киевводоканала» и гражданская инфраструктура, что повлекло за собой перебои с водоснабжением и обесточивание пяти районов. В столице погибли шесть человек и 15 ранены, а в области травмированы еще двое и повреждены дома.

Во Львове атаки погибли два человека, еще 10 госпитализированы; в городе поврежден энергообъект, билетный терминал станции «Скнылив» и общежитие.

На Днепропетровщине под ударом оказались Желтые Воды, где ранены пять человек, и Кривой Рог, где из-за повреждения инфраструктуры обесточена часть абонентов, котельных и больниц.

Также атакованы Харьков и область, где пострадали 10 человек и повреждена больница;

Одесчина, где без света осталось более 41 тыс. потребителей;

Виннитчина и Житомирщина, где есть повреждения зданий и раненые.

Взрывы и работа ПВО фиксировались в Ивано-Франковске и Хмельницком.

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