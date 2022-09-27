Россияне атаковали Донбасс с ракет, "Градов" и артиллерии: фото последствий

Наиболее активные оккупанты были на участках фронта в Бахмутском и Покровском районах. Армия РФ нанесла удары по девяти населенным пунктам: городам Авдеевка, Торецк, Бахмут, Краматорск, Славянск, Красногоровка, поселок Северный, селах Хромово, Нетайлово.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и пресс- служба Национальной полиции.

В Бахмутском районе под обстрелы попали Бахмутская, Торецкая и Светлодарская общины. В Бахмуте и Хромове два человека погибли, а четыре человека получили ранения. Повреждены два частных и два многоквартирных дома.

Вечером 6 сентября под обстрел россиян попал Торецк. Обошлось без пострадавших, но в городе частично перебито электроснабжение. В Светлодарском обществе всю ночь продолжались обстрелы Одрадовки и станции Майорск.

В Покровском районе было громко в Марьинской и Авдеевской общинах. В результате обстрелов повреждены два частных дома в Красногоровке и админздание в Максимильяновке. В Авдеевке ночь прошла спокойно, но утром захватчики совершили массированный артобстрел.

Фото: МВД Донецкой области

Фото: МВД Донецкой области

Российские войска применили против гражданского населения авиацию, ракеты "С-300", РСЗО "Град", артиллерию.

Всего уничтожены и повреждены 29 гражданских объектов — 21 жилой дом, из них 9 многоквартирных, больница и аптека в Торецке, дворец культуры в Краматорске, хозяйственные постройки.

Как сообщалось, начались 216 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ "вывели из строя" немало оккупантов, вражеской техники, складов с боеприпасами и отразили атаки на 7 участках. Подробнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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