Украина
1 мин

Россияне атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Одесщины: возник пожар, есть перебои со светом

За несколько минут до Нового года российские войска ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Одесской области, что привело к пожару и перебоям с электроснабжением в Одессе.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

За несколько минут до наступления Нового года российские террористы снова нанесли дерзкую атаку ударными беспилотниками по крайне важной для гражданского населения энергетической инфраструктуре Одесской области .

Об этом заявил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

На одном из энергетических объектов возник пожар. В результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы.

Все службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий вражеского удара. Информация о масштабах повреждений и восстановлении электроснабжения уточняется.

Напомним, в ночь на 31 декабря российские кафиры выпустили по Одессе и Черноморску 20 ударных беспилотников, что привело к ранению пяти человек. Вражеские дроны попали в жилые высотки и складские помещения почты, а также уничтожили частные автомобили, вызвав масштабные возгорания. В результате попаданий по объектам энергетики и жизнеобеспечения значительная часть областного центра оказалась без электроэнергии, отопления и водоснабжения.

