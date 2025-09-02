- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали дронами приграничья Черниговщины: есть раненые
Враг атаковал беспилотниками пограничный город Городня на Черниговщине — зафиксированы три взрыва, в результате которых ранены 14-летняя девочка и 50-летняя женщина.
Вечером 1 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по приграничному городу Городня на Черниговщине. Зафиксировано три взрыва.
По данным Черниговской областной государственной администрации , в результате атаки дронами ранения получила 14-летняя девочка. Ее госпитализируют в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя местная жительница, которую доставили в местную больницу.
Кроме того, зафиксированы повреждения частных жилых домов.
Власти призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее отбоя.
