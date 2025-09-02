Россияне атаковали дронами приграничья Черниговщины: есть раненые

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Вечером 1 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по приграничному городу Городня на Черниговщине. Зафиксировано три взрыва.

По данным Черниговской областной государственной администрации , в результате атаки дронами ранения получила 14-летняя девочка. Ее госпитализируют в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя местная жительница, которую доставили в местную больницу.

Кроме того, зафиксированы повреждения частных жилых домов.

Реклама

Власти призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее отбоя.

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .