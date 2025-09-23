- Дата публикации
Россияне атаковали дронами спасателей ГСЧС в Сумской области
Российские военные в Сумской области прицельно ударили дронов по пожарному автомобилю ГСЧС.
В Сумской области российские войска атаковали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В результате обстрела поврежден пожарный автомобиль, сообщает ГСЧС Украины.
Отмечается, что 22 сентября во второй половине дня спасатели направлялись по вызову в один из приграничных населенных пунктов Сумского района.
Во время движения враг, вероятно, используя FPV-дрон на оптоволокне, прицельно ударил по пожарному автомобилю, в котором находились спасатели.
«К счастью, никто из личного состава не пострадал. Спасателей удалось эвакуировать на бронеавтомобиле. Поврежден пожарный автомобиль», — говорится в сообщении ГСЧС.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по Сумской области, повредили дома и линии электропередач.
Мы ранее информировали, что в Сумской области российский дрон атаковал украинских медиков во время эвакуации раненого.