Россияне атаковали дронами спасателей ГСЧС в Сумской области

Враг атаковал авто ГСЧС дроном

В Сумской области российские войска атаковали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате обстрела поврежден пожарный автомобиль, сообщает ГСЧС Украины.

Отмечается, что 22 сентября во второй половине дня спасатели направлялись по вызову в один из приграничных населенных пунктов Сумского района.

Во время движения враг, вероятно, используя FPV-дрон на оптоволокне, прицельно ударил по пожарному автомобилю, в котором находились спасатели.

«К счастью, никто из личного состава не пострадал. Спасателей удалось эвакуировать на бронеавтомобиле. Поврежден пожарный автомобиль», — говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по Сумской области, повредили дома и линии электропередач.

Мы ранее информировали, что в Сумской области российский дрон атаковал украинских медиков во время эвакуации раненого.