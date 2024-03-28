Россияне атаковали дронами Запорожья: есть пострадавшие (фото)

Ночью против 28 марта атаковали беспилотниками город Запорожье. Ранения получили две местные жительницы.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Обломки вражеских беспилотников привели к возгоранию жилых домов в частном секторе. Спасатели оперативно потушили пламя. Детали атаки уточняются", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, враг нанес удары БпЛА по гражданским домам.

Россияне ночью на 28 марта ударили дронами по городу Запорожье.

Россияне ночью на 28 марта ударили дронами по городу Запорожье.

Россияне ночью на 28 марта ударили дронами по городу Запорожье.

Россияне ночью на 28 марта ударили дронами по городу Запорожье.

Напомним, сегодня ночью оккупанты снова запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Атака и боевая работа продолжались около четырех часов. Враг атаковал снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты.

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