Россияне атаковали дроном Днепровский район Херсона: есть раненые

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Вечером российские кафиры атаковали с беспилотника Днепровский район Херсона. В результате удара пострадали два человека.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Телеграмме.

По предварительным данным, около 21:00 враг сбросил взрывчатку с БпЛА на 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Оба получили взрывные травмы.

Реклама

Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Напомним, что в Херсоне россияне ударили по машине "скорой": есть пострадавший .

Враг атаковал медиков, которые приехали в Днепровский район по вызову раненых.