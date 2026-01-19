- Дата публикации
Россияне атаковали дроном Днепровский район Херсона: есть раненые
Российские оккупанты около 21:00 атаковали с БпЛА Днепровский район Херсона, сбросив взрывчатку на двух человек — пострадавших госпитализировали со взрывными травмами.
Вечером российские кафиры атаковали с беспилотника Днепровский район Херсона. В результате удара пострадали два человека.
Об этом сообщила Херсонская ОВА в Телеграмме.
По предварительным данным, около 21:00 враг сбросил взрывчатку с БпЛА на 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Оба получили взрывные травмы.
Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Напомним, что в Херсоне россияне ударили по машине "скорой": есть пострадавший .
Враг атаковал медиков, которые приехали в Днепровский район по вызову раненых.