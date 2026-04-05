Россияне атаковали два объекта "Нафтогаза": вспыхнул пожар, первые подробности

Спасатель на месте пожара / © Associated Press

Второй день россияне целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру «Группа Нафтогаз».

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

«Ночью дронами снова атакован объект газодобычи в Полтавской области, который обстреливали вчера в течение дня. Также под ударом оказался еще один нефтегазовый объект в Сумской области. В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС. Люди находились в укрытиях — никто из сотрудников не пострадал», — написал он.

Война в Украине — Россия обстреливает города и инфраструктуру

В ночь на 5 апреля россияне нанесли удар по Одессе. Повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. По последним данным, трое пострадавших.

В домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. В здании есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение.

