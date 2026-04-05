Россияне атаковали два объекта "Нафтогаза": вспыхнул пожар, первые подробности
В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС.
Второй день россияне целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру «Группа Нафтогаз».
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
«Ночью дронами снова атакован объект газодобычи в Полтавской области, который обстреливали вчера в течение дня. Также под ударом оказался еще один нефтегазовый объект в Сумской области. В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС. Люди находились в укрытиях — никто из сотрудников не пострадал», — написал он.
В ночь на 5 апреля россияне нанесли удар по Одессе. Повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. По последним данным, трое пострадавших.
В домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. В здании есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение.
Накануне армия РФ дронами ударила по объектам «Нафтогаза». Произошло это в Полтавской области. Возник пожар.