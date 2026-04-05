ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1025
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали два объекта "Нафтогаза": вспыхнул пожар, первые подробности

В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Спасатель на месте пожара / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Второй день россияне целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру «Группа Нафтогаз».

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

«Ночью дронами снова атакован объект газодобычи в Полтавской области, который обстреливали вчера в течение дня. Также под ударом оказался еще один нефтегазовый объект в Сумской области. В результате атаки на месте возник пожар. К ликвидации были привлечены подразделения ГСЧС. Люди находились в укрытиях — никто из сотрудников не пострадал», — написал он.

Война в Украине — Россия обстреливает города и инфраструктуру

В ночь на 5 апреля россияне нанесли удар по  Одессе. Повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. По последним данным, трое пострадавших.

В домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. В здании есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение.

Накануне армия РФ дронами ударила по объектам «Нафтогаза». Произошло это в Полтавской области. Возник пожар.

Дата публикации
Количество просмотров
1025
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie