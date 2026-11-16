Россияне атаковали два предприятия в крупном областном центре: погибли два человека

Реактивный БпЛА / © ТСН

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В понедельник, 16 ноября, российские войска атаковали два предприятия в Чернигове. По уточненной информации, в результате удара погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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Российская атака на Чернигов: что известно о последствиях удара

По словам Дмитрия Брижинского, российские войска нанесли удар по двум предприятиям в городе. Сначала чиновник сообщал об одном пострадавшем. Однако впоследствии информацию о последствиях атаки уточнили.

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«К сожалению, в результате атаки погибли 2 человека», — написал Брижинский.

Перед атакой Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении Чернигова с севера.

«Реактивный БПЛА на Чернигов с севера», — отмечали военные.

Напомним, в первую половину дня 16 ноября российские войска атаковали и другие регионы Украины. В частности, в Киевской области под удар попал Вышгородский район. В результате атаки загорелись складские помещения предприятия, также повреждены четыре частных дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Под прицелом россиян очутилась и энергетическая инфраструктура Одесской области. Из — за повреждений объектов ДТЭК без электроэнергии остались более 52 тысяч семей. Энергетики приступили к восстановительным работам.

Кроме того, утром взрывы прогремели в Днепре и Сумах на фоне угрозы баллистической атаки. В Днепре российская ракета попала в предприятие пищевой промышленности, где вспыхнул пожар. А днем кафиры атаковали центр Балаклеи на Харьковщине. В результате удара один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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