- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 597
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали электростанции ДТЭК
Это уже седьмая массированная атака на ТЭС компании с октября 2025 года.
Во время атаки на Украину 23 декабря российская армия снова ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК.
Об этом сообщили в телеграм-канале компании.
Из-за атаки на тепловые электростанции ДТЭК было повреждено их оборудование.
В компании отметили, что это уже седьмая массированная атака на ее ТЭС с октября.
Всего с начала полномасштабной войны вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы россиянами более 210 раз. Из-за вражеских ударов были ранены 59 энергетиков станций, четверо — погибли.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что во время массированной российской атаки 23 декабря наибольшие повреждения получили энергообъекты в западных областях Украины, что повлекло введение графиков аварийных отключений по всей стране. Сейчас все службы и областные администрации работают в усиленном режиме, привлекая все имеющиеся ресурсы для максимально быстрого восстановления электроснабжения в домах.