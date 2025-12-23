Россияне атаковали электростанции ДТЭК

Работники ДТЭК / © Getty Images

Во время атаки на Украину 23 декабря российская армия снова ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Из-за атаки на тепловые электростанции ДТЭК было повреждено их оборудование.

В компании отметили, что это уже седьмая массированная атака на ее ТЭС с октября.

Всего с начала полномасштабной войны вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы россиянами более 210 раз. Из-за вражеских ударов были ранены 59 энергетиков станций, четверо — погибли.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что во время массированной российской атаки 23 декабря наибольшие повреждения получили энергообъекты в западных областях Украины, что повлекло введение графиков аварийных отключений по всей стране. Сейчас все службы и областные администрации работают в усиленном режиме, привлекая все имеющиеся ресурсы для максимально быстрого восстановления электроснабжения в домах.