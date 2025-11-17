ТСН в социальных сетях

Украина
149
Россияне атаковали энергетический объект в Одесской области: есть обесточенные потребители

В Одесской области есть последствия удара РФ по энергетике.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Энергетика

Энергетика / © Reuters

Россияне ночью 17 ноября атаковали энергетический объект в Одесской области. Есть обесточенные потребители.

Об этом сообщает ДТЭК.

По данным компании, 4 000 семей удалось подключить по резервным схемам.

«Еще 32 500 — временно без света», — констатировали в ДТЭК.

Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, они возобновляются.

К сожалению, добавили в ДТЭК, повреждения значительные, поэтому ремонт потребует времени.

Напомним, 16 ноября РФ обстреляла критическую инфраструктуру Одесщины. В частности, повреждена солнечная электростанция. В результате атаки в регионе частично отсутствует электроснабжение.

«В результате атаки часть оборудования энергетического комплекса получила повреждения. На территории объекта возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями ГСЧС», — сообщили в администрации.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

