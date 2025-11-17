- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали энергетический объект в Одесской области: есть обесточенные потребители
В Одесской области есть последствия удара РФ по энергетике.
Россияне ночью 17 ноября атаковали энергетический объект в Одесской области. Есть обесточенные потребители.
Об этом сообщает ДТЭК.
По данным компании, 4 000 семей удалось подключить по резервным схемам.
«Еще 32 500 — временно без света», — констатировали в ДТЭК.
Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, они возобновляются.
К сожалению, добавили в ДТЭК, повреждения значительные, поэтому ремонт потребует времени.
Напомним, 16 ноября РФ обстреляла критическую инфраструктуру Одесщины. В частности, повреждена солнечная электростанция. В результате атаки в регионе частично отсутствует электроснабжение.
«В результате атаки часть оборудования энергетического комплекса получила повреждения. На территории объекта возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями ГСЧС», — сообщили в администрации.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.