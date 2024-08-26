Россияне атаковали энергетический объект в Запорожской области

Россия провела массированную атаку на Украину, в частности в Запорожской области, где был поражен объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

В результате атаки на этом объекте возник пожар. В настоящее время проводится уточнение информации о последствиях и масштабах повреждений.

Напомним, В результате российской атаки на Запорожье 26 августа погиб гражданский мужчина.

"Укрэнерго" внедрило экстренные отключения электричества. В Киеве уже организованы "Пункты Несокрушимости".

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