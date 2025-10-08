- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Нежина: какие последствия
Из-за обстрела Нежина есть проблемы по курсированию поездов, а в некоторых районах города отсутствует электроснабжение.
Сегодня, 8 октября, армия РФ ударила по Нежину Черниговской области. Атакованные объекты жизнеобеспечения и транспортной логистики.
Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола.
Подробности обстрела Нежина
Как стало известно, военные РФ применили 12 шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате мощной атаки пути железнодорожного полотна сообщение «Нежин-Киев» получили повреждения.
«Перевозки в указанном направлении приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют на станцию Носовка», — добавил Кодола.
Другое попадание — по объекту энергосистемы города. Пришлось аварийно отключить электроснабжение в некоторых районах города.
Кроме того, разрушения испытала складская инфраструктура Укрзализныци. Произошел пожар по всей площади крыши.
«Это была тяжелая ночь, но хочу подчеркнуть: информации о пострадавших гражданах в настоящее время нет!», — отметил глава Нежина.
Специалисты должны приступить к ремонтно-восстановительным работам сразу после отбоя.
Власти призвали жителей города заботиться о собственной безопасности и не поддаваться панике.
Напомним, утром 8 октября в результате российских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам. Некоторые поезда задерживаются в пути.
В частности, из-за вражеских обстрелов поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород — Харьков задерживаются на два часа.
Какие поезда курсируют по измененным маршрутам — дальше читайте в материале ТСН.ua.