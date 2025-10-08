Россияне атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Нежина: какие последствия

Нежин

Сегодня, 8 октября, армия РФ ударила по Нежину Черниговской области. Атакованные объекты жизнеобеспечения и транспортной логистики.

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола.

Подробности обстрела Нежина

Как стало известно, военные РФ применили 12 шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате мощной атаки пути железнодорожного полотна сообщение «Нежин-Киев» получили повреждения.

«Перевозки в указанном направлении приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют на станцию Носовка», — добавил Кодола.

Другое попадание — по объекту энергосистемы города. Пришлось аварийно отключить электроснабжение в некоторых районах города.

Кроме того, разрушения испытала складская инфраструктура Укрзализныци. Произошел пожар по всей площади крыши.

«Это была тяжелая ночь, но хочу подчеркнуть: информации о пострадавших гражданах в настоящее время нет!», — отметил глава Нежина.

Специалисты должны приступить к ремонтно-восстановительным работам сразу после отбоя.

Власти призвали жителей города заботиться о собственной безопасности и не поддаваться панике.

Напомним, утром 8 октября в результате российских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам. Некоторые поезда задерживаются в пути.

В частности, из-за вражеских обстрелов поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород — Харьков задерживаются на два часа.

Какие поезда курсируют по измененным маршрутам — дальше читайте в материале ТСН.ua.