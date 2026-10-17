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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Тернопольской области: без света тысячи абонентов

Во время российской воздушной атаки в Кременце на Тернопольщине прогремели взрывы. Вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Кременце исчез свет

В Кременце исчез свет / © Associated Press

В Тернопольской области — в Кременце — 13 населенных пунктов осталось без электроснабжения.

Об этом сообщили в ОВА Тернопольской области.

«В результате попадания БпЛА в Кременце по состоянию на 8:00 17 октября без электроснабжения остались 13 населенных пунктов, в том числе 7 — частично», — говорится в сообщении.

Аварийные бригады сейчас работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

Напомним, Винница в результате российской атаки осталась без электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры работают на резервном питании. Пока электротранспорт не работает, на маршруты выйдет больше автобусов и маршруток.

Вечером, 16 октября, россияне также атаковали Хмельницкую область. Из-за удара беспилотников обесточена северная часть области.

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