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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Тернопольской области: без света тысячи абонентов
Во время российской воздушной атаки в Кременце на Тернопольщине прогремели взрывы. Вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры.
В Тернопольской области — в Кременце — 13 населенных пунктов осталось без электроснабжения.
Об этом сообщили в ОВА Тернопольской области.
«В результате попадания БпЛА в Кременце по состоянию на 8:00 17 октября без электроснабжения остались 13 населенных пунктов, в том числе 7 — частично», — говорится в сообщении.
Аварийные бригады сейчас работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.
Напомним, Винница в результате российской атаки осталась без электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры работают на резервном питании. Пока электротранспорт не работает, на маршруты выйдет больше автобусов и маршруток.
Вечером, 16 октября, россияне также атаковали Хмельницкую область. Из-за удара беспилотников обесточена северная часть области.