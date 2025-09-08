Отключение света / © ТСН.ua

Российские войска утром 8 сентября атаковали критическую инфраструктуру Сумской области. Из-за вражеских ударов без света остались Шостка и район.

Об этом сообщили в АО «Сумыоблэнерго».

«Уважаемые потребители электроэнергии! Сегодня утром в результате ударов армией РФ по критической инфраструктуре Сумщины обесточены г. Шостка и Шосткинский район», — говорится в заявлении компании.

Там отметили, что перерыв в распределении электроэнергии является временным, и что энергетики работают над восстановлением света.

Напомним, по оценкам аналитиков Института изучения войны, Россия возобновляет атаки на энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы, чтобы ослабить сопротивление. Президент РФ Владимир Путин заявлял об «ответных ударах» на атаки по НПЗ его страны. В то же время, по словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, страна-агрессор с 2022 года систематически атакует украинскую энергетику перед каждым отопительным сезоном. Коваленко считает заявление Путина ложью, поскольку РФ никогда не прекращала подобные удары.