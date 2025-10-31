- Дата публикации
Россияне атаковали энергетику в Одесчины: какие последствия
Несмотря на активную работу ПВО, в Одесской области произошло попадание в один из промышленных объектов.
Российские войска 31 октября массированно атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под удары попала энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Противник совершил очередную атаку ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры области», — указано в заявлении Кипера.
Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, произошло попадание в один из промышленных объектов. Вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели.
Информация о жертвах или пострадавших не поступала.
К слову, МАГАТЭ бьет тревогу, ведь российская атака 30 октября по энергетической инфраструктуре привела к повреждению критических подстанций, что ставит под угрозу ядерную безопасность Украины. Южноукраинская и Хмельницкая АЭС потеряли подключение к линиям, а на Ровенской АЭС уменьшили мощность. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал угрозу «очень реальной».