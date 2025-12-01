- Дата публикации
Россияне атаковали энергообъект и дом на Черниговщине: есть раненые (фото)
На Черниговщине зафиксированы разрушения из-за атаки российских дронов, которые попали в критическую инфраструктуру и частный сектор.
Из-за российской атаки на Черниговскую область 1 декабря вражеские дроны попали по объекту энергетической инфраструктуры и по дому. Пострадали две женщины.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Российский дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры в Мене. Зафиксированы разрушения. Из-за удара была ранена 38-летняя женщина. Сейчас она находится в стабильном состоянии в хирургическом отделении местной больницы.
Еще один вражеский беспилотник попал в дом в селе Деснянской громады. Дом и два легковых авто были полностью уничтожены. Местная 38-летняя жительница получила осколочные ранения. Она находится под наблюдением врачей.
Чаус отметил, что только за прошедшие сутки российская армия устроила 38 обстрелов по Черниговщине, произошли 57 взрывов.
Напомним, в ночь на 1 ноября сообщалось о взрывах в Чернигове из-за атаки российскими дронами «Шахед».
К слову, утром 1 декабря российские оккупанты атаковали Николаев «Шахедами». Из-за этого в городе загорелась кровля многоэтажного дома.