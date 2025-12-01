Россияне атаковали энергообъект и дом на Черниговщине: есть раненые (фото)

Ликвидация последствий российской атаки на Черниговскую область

Из-за российской атаки на Черниговскую область 1 декабря вражеские дроны попали по объекту энергетической инфраструктуры и по дому. Пострадали две женщины.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Российский дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры в Мене. Зафиксированы разрушения. Из-за удара была ранена 38-летняя женщина. Сейчас она находится в стабильном состоянии в хирургическом отделении местной больницы.

Еще один вражеский беспилотник попал в дом в селе Деснянской громады. Дом и два легковых авто были полностью уничтожены. Местная 38-летняя жительница получила осколочные ранения. Она находится под наблюдением врачей.

Чаус отметил, что только за прошедшие сутки российская армия устроила 38 обстрелов по Черниговщине, произошли 57 взрывов.

Напомним, в ночь на 1 ноября сообщалось о взрывах в Чернигове из-за атаки российскими дронами «Шахед».

К слову, утром 1 декабря российские оккупанты атаковали Николаев «Шахедами». Из-за этого в городе загорелась кровля многоэтажного дома.