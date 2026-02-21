Россияне атаковали эвакуационное подразделение "Белые ангелы": погибли полицейские

Дрон попал в машину

Вблизи села Средний Бурлук Купянского района вражеский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение «Белые ангелы». Двое полицейских погибли на месте. Еще один полицейский получил телесные повреждения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

«Вблизи села Средний Бурлук бронированный автомобиль правоохранителей был атакован вражеским БпЛА типа „Ланцет“. В результате удара двое полицейских получили смертельные ранения и погибли на месте», — говорится в сообщении.

Юлия Келеберда и Евгений Калган присоединились к подразделению «Белые Ангелы» с момента его создания.

Юлии было всего 23 года. У нее остались родители.

Юлия Келеберда

Евгению было 39 лет. Без мужа и отца остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь.

Евгений Калган

