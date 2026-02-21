- Дата публикации
Россияне атаковали эвакуационное подразделение "Белые ангелы": погибли полицейские
Бронированный автомобиль правоохранителей был атакован враждебным БпЛА типа «Ланцет».
Вблизи села Средний Бурлук Купянского района вражеский беспилотник атаковал эвакуационное подразделение «Белые ангелы». Двое полицейских погибли на месте. Еще один полицейский получил телесные повреждения.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
«Вблизи села Средний Бурлук бронированный автомобиль правоохранителей был атакован вражеским БпЛА типа „Ланцет“. В результате удара двое полицейских получили смертельные ранения и погибли на месте», — говорится в сообщении.
Юлия Келеберда и Евгений Калган присоединились к подразделению «Белые Ангелы» с момента его создания.
Юлии было всего 23 года. У нее остались родители.
Евгению было 39 лет. Без мужа и отца остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь.
