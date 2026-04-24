Россияне атаковали гражданское торговое судно возле Одессы: вспыхнул пожар

Вблизи Одессы россияне атаковали гражданское торговое судно. Оно двигалось по морскому коридору в областной центр для загрузки зерновых.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Какие последствия удара по судну

Стало известно, что после атаки на борту возник пожар и вышла из строя навигационная система. Экипажу удалось собственными силами ликвидировать возгорание. Отмечается, что для сопровождения судна направлен катер.

К счастью, в результате обстрела люди не пострадали.

«Это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности!», — акцентировали в ведомстве.

Ранее мы писали, что ночью 24 апреля российские дроны атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина, женщину госпитализировали. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до 15 человек. К сожалению, погибли супруги пожилого возраста — мужчине и женщине было по 75 лет.