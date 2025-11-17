Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Новгород-Северском

Новгород-Северский / © из соцсетей

В городе Новгород-Северской Черниговской области российские войска ночью нанесли удар ударными БПЛА типа "Герань-2" по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил в социальных сетях начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов .

По его словам, атакой повреждены частные жилые дома и торговый объект.

Предварительно информации о погибших или раненых нет.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар . В общей сложности враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.