- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Новгород-Северском
В результате удара дронами-камикадзе по Новгород-Северскому повреждены частные дома и магазин.
В городе Новгород-Северской Черниговской области российские войска ночью нанесли удар ударными БПЛА типа "Герань-2" по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил в социальных сетях начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов .
По его словам, атакой повреждены частные жилые дома и торговый объект.
Предварительно информации о погибших или раненых нет.
Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар . В общей сложности враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.