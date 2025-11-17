ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Новгород-Северском

В результате удара дронами-камикадзе по Новгород-Северскому повреждены частные дома и магазин.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Новгород-Северский

Новгород-Северский / © из соцсетей

В городе Новгород-Северской Черниговской области российские войска ночью нанесли удар ударными БПЛА типа "Герань-2" по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил в социальных сетях начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов .

По его словам, атакой повреждены частные жилые дома и торговый объект.

Предварительно информации о погибших или раненых нет.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар . В общей сложности враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie