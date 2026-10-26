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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне атаковали громаду в Донецкой области: есть погибший, 10 раненых, среди них ребёнок (фото)

Оккупанты не прекращают терроризировать Донетчину — армия РФ нанесла четыре удара по Ясногорке.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Российская атака на Ясногорку 26 октября

Российская атака на Ясногорку 26 октября / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Российские войска утром 26 октября нанесли четыре удара по Ясногорке Краматорской общины на Донетчине. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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«По меньшей мере, 1 человек погиб и 10 ранены в результате ударов по Краматорской общине. Среди раненых — 13-летняя девушка», — написал Филашкин в Telegram.

По его словам, на месте работают соответствующие службы, а раненые получают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства атаки и масштабы повреждений уточняются.

«Россияне снова бьют по граждански — и снова страдают дети. Дети, которые не должны быть так близки к линии фронта. Дети, родители которых отвечают за их безопасность», — подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Он также призвал семьи с детьми эвакуироваться из опасных населенных пунктов, напомнив, что в Краматорской общине продолжается обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом.

«Это не прихоть — это единственная возможность уберечь детей», — подчеркнул Филашкин.

/ © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

© Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

/ © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

© Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина


Эвакуация семей с детьми в Донецкой области: какие общины охватывает

Обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно расширили на все населенные пункты Краматорской и Славянской общин. Об этом 22 октября сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Решение было принято из-за систематических российских обстрелов и ухудшения ситуации безопасности в регионе.

«Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительно — теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин», — написал Филашкин.

По его словам, россияне ежедневно атакуют Краматорск и Славянск, бьют по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам, где находятся люди.

«Остаться там с детьми — неоправданный риск. Обращаюсь к родителям: не подвергайте детей опасности и не ждите, пока российский удар произойдет рядом с вашим домом. Эвакуируйтесь сейчас», — подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что с 1 ноября 2026 года на большей части подконтрольной Украине территории Донецкой области комендантский час продлится 19 часов — с 16:00 до 11:00 на следующий день. Ограничения, в частности, будут касаться Краматорска и Славянская.

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