Россияне атаковали Харьков дронами: есть раненые и попадания в многоэтажку.

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками .

В городе зафиксировали несколько попаданий, сообщил городской голова Игорь Терехов .

Реклама

Один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. В результате удара повреждена крыша здания.

Реклама

По предварительным данным, во время этого попадания люди не пострадали. На месте работают профильные службы.

Затем в Салтовском районе зафиксировали еще одно попадание ударного БпЛА. По словам Терехова, дрон не сдетонировал.

Также российский беспилотник попал в Немышлянском районе Харькова. Первоначально сообщалось, что количество раненых уточняется. Позже городской голова проинформировал, что в результате атаки пострадали два человека.

Информация о последствиях русского удара уточняется.

Реклама

Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область . В результате удара возник масштабный пожар на складских помещениях «Новой почты».

К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно ликвидировавшим пожар.

Новости партнеров