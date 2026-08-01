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- Украина
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Россияне атаковали Харьков дронами: есть раненые и попадания в многоэтажку.
В Салтовском районе вражеский беспилотник повредил крышу жилого дома, а в Немышлянском районе пострадали два человека.
Российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками .
В городе зафиксировали несколько попаданий, сообщил городской голова Игорь Терехов .
Один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. В результате удара повреждена крыша здания.
По предварительным данным, во время этого попадания люди не пострадали. На месте работают профильные службы.
Затем в Салтовском районе зафиксировали еще одно попадание ударного БпЛА. По словам Терехова, дрон не сдетонировал.
Также российский беспилотник попал в Немышлянском районе Харькова. Первоначально сообщалось, что количество раненых уточняется. Позже городской голова проинформировал, что в результате атаки пострадали два человека.
Информация о последствиях русского удара уточняется.
Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область . В результате удара возник масштабный пожар на складских помещениях «Новой почты».
К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно ликвидировавшим пожар.