Россияне атаковали Харьковщину беспилотниками и убили мужчину: полиция документирует последствия атаки российских БПЛА

Вражеские "шахеды" ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук.

Обстрел Харькова произошел около полуночи.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в сообщении в социальных сетях.

В результате удара БПЛА «Shahed» полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной, повреждены жилые дома, гаражи.

Также около 00:10 произошло попадание предположительно БПЛА «Шахед» со стороны войск страны-агрессора в частное домовладение в поселке Большой Бурлук. В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов извлекли погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину.

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На местах происшествия работают все профильные службы. Следователи, криминалисты, взрывотехники собирают вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее враг атаковал Одессу дронами.

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