Россияне атаковали Харьковщину беспилотниками и убили мужчину: полиция документирует последствия атаки российских БПЛА

Вражеские "шахеды" ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук.
Обстрел Харькова произошел около полуночи.
Об этом сообщает полиция Харьковской области в сообщении в социальных сетях.
В результате удара БПЛА «Shahed» полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной, повреждены жилые дома, гаражи.
Также около 00:10 произошло попадание предположительно БПЛА «Шахед» со стороны войск страны-агрессора в частное домовладение в поселке Большой Бурлук. В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов извлекли погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину.
На местах происшествия работают все профильные службы. Следователи, криминалисты, взрывотехники собирают вещественные доказательства.
Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее враг атаковал Одессу дронами.
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