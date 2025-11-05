Россияне атаковали Харьковщину — ранена 10-летняя девочка

Русский дрон атаковал Богодухов / © ТСН

В городе Богодухов Харьковской области вражеский беспилотник попал в складское помещение, где хранились зерновые культуры. В результате взрыва и пожара пострадали четыре человека, среди них 10-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, дрон попал в складское здание, после чего возник пожар. На месте работают спасатели ГСЧС, медики и правоохранители.

По уточненной информации, пострадали 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летний ребенок — они подверглись острой реакции на стресс. 43-летний мужчина получил взрывную травму и был госпитализирован.

Медицинская помощь оказывается всем пострадавшим, их состояние контролируют врачи.

