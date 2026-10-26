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Россияне атаковали Харьковщину: в нескольких районах возникли пожары, есть пострадавшие (фото)
Российские войска снова атаковали Харьковщину: повреждены дома, магазины и хозяйственные постройки, есть пострадавшие.
Российские войска нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали два человека, а пожары возникли в Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.
О последствиях обстрелов сообщили в ГСЧС.
Где в Харьковской области возникли пожары после российских обстрелов
По информации ГСЧС, в Харьковском районе в результате российских обстрелов загорелись жилой дом в селе Котляры, производственное здание в поселке Ольшаны и сооружение в Дергачах.
На Чугуевщине спасатели тушили пожар в жилом доме в селе Николаевка. Также возгорание произошло в Холодногорском районе Харькова, а в Лозовском районе — в хозяйственной постройке в селе Лимановка.
«В Краснопавловке повреждено нежилое здание, окна многоквартирного дома и магазины. Травмированы два человека», — сообщили в ГСЧС.
Спасатели ликвидировали последствия атак, несмотря на угрозу повторных обстрелов. К работам также подключилась местная пожарная команда.
«Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ГСЧС совместно с местной пожарной командой работали над ликвидацией последствий атак», — говорится в сообщении службы.
Напомним, 24 октября российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой на Харьковщине. В результате попадания в складское здание погиб 45-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Также за медицинской помощью обратилась женщина с острой реакцией на стресс.