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Россияне атаковали Хмельницкий: после удара вспыхнул масштабный пожар (обновлено)
В Хмельницком после удара реактивного БПЛА вспыхнул масштабный пожар на предприятии.
Россияне атаковали Хмельницкий вечером 2 сентября. В результате удара реактивного беспилотника возник масштабный пожар на одном из предприятий.
Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
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Он отметил, что во время ночной воздушной тревоги в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны, которые уничтожили враждебную цель.
По словам Сергея Тюрина, в результате работы сил ПВО зафиксировано падение обломков на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Из-за этого занялись склад и грузовик. Спасатели уже локализовали пожар.
«Пострадал водитель грузовика. У него зафиксированы обломочные ранения спины. Мужчина находится в шоковом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметил Сергей Тюрин.
Он добавил, что других пострадавших, по предварительным данным, нет. Руководитель ОВА выразил благодарность силам ПВО за работу и всем службам, ликвидирующим последствия атаки.
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Напомним, в Винницкой области вечером 2 сентября из-за атаки РФ упали обломки беспилотника, что привело к разрушениям и травмированию людей.
Также российские войска днем 2 сентября нанесли удар в Одесской области по пассажирскому поезду, который направлялся в Днепр.
К слову, российские войска вечером 2 сентября нанесли удар по Житомирской общине. Пока известно о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в Житомирской общине.