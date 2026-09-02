Россияне атаковали Хмельницкий: после удара вспыхнул масштабный пожар (обновлено)

Взрыв (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россияне атаковали Хмельницкий вечером 2 сентября. В результате удара реактивного беспилотника возник масштабный пожар на одном из предприятий.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Атака РФ на Хмельницкий — что известно

Он отметил, что во время ночной воздушной тревоги в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны, которые уничтожили враждебную цель.

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По словам Сергея Тюрина, в результате работы сил ПВО зафиксировано падение обломков на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Из-за этого занялись склад и грузовик. Спасатели уже локализовали пожар.

«Пострадал водитель грузовика. У него зафиксированы обломочные ранения спины. Мужчина находится в шоковом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметил Сергей Тюрин.

Он добавил, что других пострадавших, по предварительным данным, нет. Руководитель ОВА выразил благодарность силам ПВО за работу и всем службам, ликвидирующим последствия атаки.

Атака РФ на Хмельницкий 2 сентября / © соцмережі

Атака РФ на Хмельницкий 2 сентября / © соцмережі

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Напомним, в Винницкой области вечером 2 сентября из-за атаки РФ упали обломки беспилотника, что привело к разрушениям и травмированию людей.

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Также российские войска днем 2 сентября нанесли удар в Одесской области по пассажирскому поезду, который направлялся в Днепр.

К слову, российские войска вечером 2 сентября нанесли удар по Житомирской общине. Пока известно о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в Житомирской общине.

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