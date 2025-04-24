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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россияне атаковали Киев: где упали обломки (обновлено)

Враг не останавливается в своих "мирных инициативах".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Россияне атаковали Киев: где упали обломки (обновлено)

© ТСН.ua

В ночь на 24 апреля 2025 года россияне атаковали Киев целым арсеналом враждебных средств - и ракетами, и беспилотниками.

О последствиях атаки сообщают представители местных властей.

  • Вызов медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы.

  • В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков.

  • Зафиксировано также падение обломков в Шевченковском районе, Святошинском и по одному адресу в Голосеевском.

  • В Святошинском районе предварительно возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто.

  • В Шевченковском районе зафиксирован заем нежилых помещений.

  • В Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей.

  • Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома.

  • В Шевченковском районе вследствие падения обломков произошло возгорание гаражей. Все службы направляются на места вызовов.

Напомним, что ранее россияне подняли у неба несколько Ту-95МС : назван час подлета возможных ракет.

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