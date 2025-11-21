Россияне атаковали Киевский зоопарк: история спасения миниатюрного оленя Мо

олень Мо / © ТСН

В зоопарке рассказали о маленьком чуде со спасением травмированного «Шахедом» животного.

Во время атаки на Киев, 14 ноября, россияне ударили "Шахедом" рядом с Киевским зоопарком. От воздушного удара на Зоологической улице были повреждены ЛОР-институт и жилая многоэтажка. А взрывная волна затронула часть территории Киевского зоопарка: пострадали окна и конструкции Острова зверей, подсобных построек и объектов копытного ряда.

К сожалению, шпороносная черепаха и крокодиловый кайман поранились обломками стекла. Поскольку повреждения были незначительны, эти рептилии получили помощь и не нуждаются в дополнительных ветеринарных манипуляциях.

Больше всего досталось мунтжаку Мо, который получил тяжелую травму головы с переломом нижней челюсти. По определениям ветврачей шансы на его выживание составляли 50/50. Благодаря своевременному оперативному вмешательству и постоянному медицинскому сопровождению удалось сохранить жизнь миниатюрному оленю.

«Прошла ровно неделя с момента обстрела, который был наиболее критичен для жизни Мо. К счастью, послеоперационный период прошел удачно. Дальше мунтжака ждет долгий период реабилитации под нашим пристальным вниманием. Но с каждым днем растет уверенность, что наш подопечный полностью восстановится», — рассказал ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Сейчас миниатюрный олень принимает необходимые лекарства и процедуры, находится на особой индивидуальной диете. Его специальный рацион теперь состоит из мягкой запаренной зерновой смеси, размоченных гранул люцерны и измельченного сена.

Напомним, в Хмельницком две львицы сбежали из частного реабилитационного центра для диких животных. К вечеру один из львов гулял во дворе местных жителей.

Впоследствии двух беглых львиц поймали. Для этого задействовали полицию, Нацгвардию и ГСЧС с беспилотником.