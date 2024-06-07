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Россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами: что известно о последствиях

Россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами: что известно о последствиях

Ракетный удар. / Фото: Associated Press

Пострадавших нет.

В ночь 7 июня армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками и ракетами. Тревога продолжалась четыре часа. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают", — сообщил глава ОВА.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, ночью против 7 июня Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины. По предварительным данным враг использовал 8 крылатых ракет Х-101/555.

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