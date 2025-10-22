ТСН в социальных сетях

Россияне атаковали Кировоградщину: часть области — без света

Из-за российской атаки ракетами и дронами в Кировоградской области пострадали объекты критической инфраструктуры.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Кировоградскую область ракетами и дронами в ночь на 22 октября. Из-за вражеских ударов от электроснабжения отключены 27 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

На Кировоградщине российские оккупанты били по критической инфраструктуре, энергетическим объектам. Из-за вражеских ударов без света оказались 27 населенных пунктов.

Райкович отметил, что все соответствующие службы начинают ликвидацию последствий российской атаки.

Напомним, глава Министерства энергетики Светлана Гринчук сообщила, что всю ночь на 22 октября российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, в Полтавской области повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности.

В ряде украинских регионов введены графики отключения света. Среди них Житомирская, Черкасская, Киевская, Полтавская, Сумская и Днепропетровская области.

