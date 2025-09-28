- Дата публикации
Россияне атаковали Конотоп в Сумской области: город частично без света, есть раненые
Армия РФ ударила «Шахедами» в Конотопа на Сумщине.
В воскресенье, 28 сентября, россияне атаковали Конотоп в Сумской области. Часть города обесточена. Есть раненые и разрушения.
Об этом Конотопский городской голова Артем Семенихин сказал в эфире «КИЕВ24».
Последствия удара РФ
Из-за ночной атаки дронами-камикадзе по Конотопу часть города оставалась без электричества. Возбуждено было и водоснабжение, которое уже восстановлено. Коммунальные службы уже возобновили водоснабжение, работают над стабилизацией энергосистемы.
«В городе пострадали два человека — мужчина и женщина. Они получили медицинскую помощь, их уже отпустили домой», – отметил Семенихин.
Повреждение получил и городской трамвай, возле которого произошел прилет — выбиты окна и повреждено электрооборудование. Впрочем, транспорт своим ходом достался депо. Люди не пострадали.
Ранее Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине. Целями врага были Киев и область, Запорожье, Хмельницкую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую, Одесскую. Погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка. Не менее 40 раненых людей (в том числе детей).
Пострадали предприятие по производству хлеба, заводе автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Сейчас и соответствующие службы работают на местах.
Украинский лидер подчеркнул: эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН.
«И именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает лишь жесточайшее давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот», – говорит Зеленский.