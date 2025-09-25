- Дата публикации
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Чернигова: первые подробности
Чернигов оказался под атакой российских дронов, что привело к проблемам со светом в городе.
Российские войска днем 25 сентября атаковали Чернигов, нанеся дроновой удар по критической инфраструктуре города.
Об этом сообщили Воздушные силы и начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Воздушные силы ВСУ около 13:00 заявили об угрозе российских беспилотников для Чернигова и окрестностей. Через час об опасности для города предупредили повторно.
В 14:30 Брижанский объявил, что Чернигов находится под атакой.
«Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах», — написал глава ГВА.
В то же время «Черниговводоканал» призвал горожан сделать запасы воды.
По данным телеграм-каналов, из-за атаки в Чернигове виден дым и в некоторых районах города исчез свет.
Напомним, в ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Из-за этого была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов, но все уже восстановлено.
А утром захватчики атаковали дронами Нежин Черниговской области. Было попадание по объекту инфраструктуры: десятки тысяч людей оказались без света.