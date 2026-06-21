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Россияне атаковали крупный областной центр Украины: есть пострадавшие
Россияне всю ночь атаковали Сумщину дронами и артиллерией. Есть пострадавшие.
С ночи российские войска атакуют Сумщину дронами, в том числе сам областной центр. Утром по Сумской общине также, вероятно, били из артиллерии.
Об этом сообщили в Сумской ОВО.
Атака РФ на Сумы — что известно
По предварительным данным, зафиксировано попадание по не менее шести адресам. В результате атаки к медикам за помощью обратились шесть жителей города.
Госпитализирована 58-летняя женщина, другим пострадавшим оказали необходимую помощь без госпиталя.
«Повреждены по меньшей мере 5 жилых домов. Все последствия атаки выясняются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», — отметил председатель ОВА Олег Григоров.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Харькове зафиксировали попадание вражеского БПЛА в верхние этажи многоэтажки. Удар пришелся в пространство между двумя верхними этажами многоэтажки. В результате попадания в доме выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее днем 20 июня россияне атаковали беспилотниками почтовый терминал в пригороде Харькова, нанеся повторный удар во время работы спасателей.