Россияне атаковали крупный областной центр Украины: есть пострадавшие

Атака РФ на Сумщину 21 июня / © Национальная полиция Украины

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С ночи российские войска атакуют Сумщину дронами, в том числе сам областной центр. Утром по Сумской общине также, вероятно, били из артиллерии.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

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По предварительным данным, зафиксировано попадание по не менее шести адресам. В результате атаки к медикам за помощью обратились шесть жителей города.

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Госпитализирована 58-летняя женщина, другим пострадавшим оказали необходимую помощь без госпиталя.

«Повреждены по меньшей мере 5 жилых домов. Все последствия атаки выясняются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», — отметил председатель ОВА Олег Григоров.

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Напомним, в Харькове зафиксировали попадание вражеского БПЛА в верхние этажи многоэтажки. Удар пришелся в пространство между двумя верхними этажами многоэтажки. В результате попадания в доме выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее днем 20 июня россияне атаковали беспилотниками почтовый терминал в пригороде Харькова, нанеся повторный удар во время работы спасателей.

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