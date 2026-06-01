Россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар

Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры.

Атака РФ

Российская армия нанесла авиационные удары по Запорожью вечером 1 июня. Враг попал в один из важных инфраструктурных объектов города.

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, россияне применили для атаки на областной центр управляемые авиационные бомбы (КАБы). После обстрела на объекте критической инфраструктуры начался пожар.

«Россияне атакуют областной центр. Вражеский удар потерпел объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар», — заявил Иван Федоров.

В настоящее время подробные данные о масштабах разрушений и наличии пострадавших уточняются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины.

