ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
488
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Николаев баллистической ракетой: есть погибшие и раненые (фото)

В результате баллистического удара по Николаеву погиб один человек и 15 получили ранения, включая ребенка. Повреждены АЗС и автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия ракетной атаки по Николаеву

Последствия ракетной атаки по Николаеву / © Виталий Ким

В результате удара России по Николаеву погиб один человек, еще 15 получили ранения. Повреждены АЗС, автомобили.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Что известно

«Около 07:20 россияне ударили баллистической ракетой (предварительно „Искандер М“ с кассетной боевой частью) по Николаеву. К сожалению, один человек погиб», — сообщил Ким.

По данным главы Николаевской ОВА, на данный момент известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших ребенок врачи оценивают состояние как средней тяжести. Повреждены АЗС, автомобили.

Последствия ракетной атаки по Николаеву / © Виталий Ким

Последствия ракетной атаки по Николаеву / © Виталий Ким

Напомним, в ночь на 1 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине. В воздушных силах Украины отметили, что противник атаковал «Шахедами», «Герберами» и беспилотниками других типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 206 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Дата публикации
Количество просмотров
488
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie