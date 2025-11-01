Россияне атаковали Николаев баллистической ракетой: есть погибшие и раненые (фото)

Последствия ракетной атаки по Николаеву / © Виталий Ким

В результате удара России по Николаеву погиб один человек, еще 15 получили ранения. Повреждены АЗС, автомобили.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Что известно

«Около 07:20 россияне ударили баллистической ракетой (предварительно „Искандер М“ с кассетной боевой частью) по Николаеву. К сожалению, один человек погиб», — сообщил Ким.

По данным главы Николаевской ОВА, на данный момент известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших ребенок врачи оценивают состояние как средней тяжести. Повреждены АЗС, автомобили.

Напомним, в ночь на 1 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине. В воздушных силах Украины отметили, что противник атаковал «Шахедами», «Герберами» и беспилотниками других типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 206 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.